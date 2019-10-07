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أمل جديد لمرضى الارتشاح الشبكي السكري في الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
بدأ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خدمة حقن شرائح الكورتيزون المعروفة طبيًّا بالأوزردكس داخل العين في السائل الزجاجي تحديدًا، وهي تستخدم في علاج الارتشاح الشبكي الناتج عن مرض السكري، وخاصة الحالات المزمنة التي لا تستجيب للحقن المعتادة.
وتمتاز شريحة الأوزردكس بأنها تحقن بالعين كل 6 أشهر، وتستمر بفاعليتها العالية طول المدة بدلًا من الحاجة إلى الحقن الشهري بالحقن المعتادة.
كما تمتاز بقلة الأعراض الجانبية المتمثلة في حدوث مياه بيضاء أو ارتفاع في ضغط العين مقارنة بحقن الكورتيزون العادية.
ويتم زراعة شريحة الأوزردكس بالعين تحت تخدير موضعي وبإجراء جراحي بسيط ومتطور، يتم بعدها خروج المريض مباشرة للمنزل ويُعطى بعدها المريض موعدًا للمتابعة بالعيادات الخارجية حسب جدول محدد والحالات التي تم إجراؤها، حتى الآن بدأت في الاستجابة للعلاج دون حدوث أي مضاعفات تذكر.
وقال رئيس قسم العيون بالمجمع الدكتور سامي بن عوض الحارثي: إن التطور الكبير الذي يشهده تخصص العيون عالميًّا في الأجهزة الطبية والأدوية الخاصة به تساعد كثيرًا في تخفيف معاناة المريض وسرعة شفائه وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، وإن وجود مثل هذه الخدمة بالمجمع خطوة كبيرة وهامة نحو التطوير والتميز في تقديم الخدمات.
من جهته، صرح مدير مجمع الملك الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، بأن هذه الخدمة موجودة في مراكز قليلة ومتخصصة بالمملكة، وثمن بدوره دعم مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح المؤنس بهذا الشأن وحرصه الدائم على تقليل الإحالات لخارج المحافظة وتوفير الدعم اللازم لذلك.
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