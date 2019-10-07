شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لإدارة المشاريع الاحترافية في مكتب «الرؤية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الخدمة المدنية، أمس (الأحد)، برنامجا تدريبيا في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، لمديري المشاريع ومسؤولي المبادرات من موظفي وموظفات الوزارة، يستمر 5 أيام في مقر الوزارة بالرياض.

ويهدف البرنامج إلى تغطية معرفية شاملة لكل الموضوعات المتعلقة بمنهجية إدارة المشاريع الخاصة بالمعهد العالمي لإدارة المشاريع (PMI) المسمّى بالدليل المعرفي لإدارة المشاريع التي بدورها ستؤهلهم لاختبار الشهادة الاحترافية لمدير المشاريع المحترف (PMP).

وسيتعرف المنتسبون للبرنامج التدريبي على الطرق المختلفة لاختيار المشاريع وكيفية تأسيسها وتحديد الأعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل، وكذلك الممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي وآلية مراقبة المشروع وضبطه.

وأكّد قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الخدمة المدنية عبدالله الحقباني أنّ البرنامج التدريبي المتخصص بإدارة المشاريع الاحترافية يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل وتطوير قدرات ومهارات مديري المشاريع ومسؤولي المبادرات والبرامج المرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لإكسابهم المعرفة والمهارات الاحترافية في أفضل الأساليب والممارسات العالمية لإدارة المشاريع وصولاً إلى الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة المخرجات في تنفيذ مشاريع ومبادرات وزارة الخدمة المدنية.