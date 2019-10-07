شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تصفي شيخاً قبلياً في إب والان مع التفاصيل

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تصفية شيخ قبلي في قرية المعزبة التابعة لعزلة الشرنمة، كما نفذت حملة نهب واسعة في عزلة حدة بمنطقة مخلاف العود في محافظة إب (وسط اليمن).

وأفاد مصدر محلي في منطقة العود بأن مسلحي ميليشيات الحوثي قاموا مساء السبت، باختطاف الشيخ أحمد مصلح الحضرمي، أحد مشايخ قبائل العود، بعد أن اقتحموا إحدى قرى المنطقة، واقتادوه بالقوة على متن طقم عسكري تابع لهم لخارج المنطقة.

وأشار المصدر إلى قيام المسلحين بقتل الحضرمي على متن الطقم، بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين المسلحين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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وعن دوافع الجريمة، قال المصدر إن المسلحين الحوثيين اقتحموا القرية بحجة قيام سكان منها بإطلاق نار خلال أحد الأعراس، لكن المصدر اعتبر أن هذه الحجة غير مقنعة، خاصةً أنه تم قتل الحضرمي، مما يرجح أن فرضية مخطط معد سلفاً لتصفيته.

وبحسب المصدر، فإن الحادثة لقيت استنكارا مجتمعيا كبيرا ما ينذر بتوتر في المنطقة، التي شهدت قبل أيام مواجهات مسلحة مع الحوثيين أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين الانقلابيين، بالإضافة لمقتل ثلاثة من أبناء المنطقة واختطاف آخرين.

في سياق آخر، نفذت ميليشيات الحوثي أعمال نهب وفرض جبابات واسعة في مارش بعزلة حدة في ذات المنطقة، طالت ممتلكات خاصة بذرائع تبعية أصحابها للمقاومة الشعبية المناهضة للانقلاب الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات قامت بنصب نقاط تفتيش في حبيل الرعيني بعزلة الاعشور، تستهدف اعتقال عناصر ترفض ممارسات وسياسة الحوثيين تجاه أبناء المنطقة.