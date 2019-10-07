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بومبيو: إيران تؤجج الصراعات والحروب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران تستمر في تأجيج الصراعات والحروب الأمر الذي فاقم أزمة اللاجئين.
وبحسب قناة “صوت أمريكا”، قال بومبيو في تصريحات له، في أثينا، خلال زيارته لليونان: إن “روسيا تقوض سيادة جيرانها في منطقة البلقان الإستراتيجية”، مضيفًا أن “إيران أيضًا تدعم الجماعات الإرهابية التي تحارب نيابة عنها بالوكالة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتفاقم أزمة اللاجئين التي أثرت على اليونان”.
وأثنى بومبيو على مواقف اليونان حول وقوفها ضد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، وكذلك محاولة منع نقل النفط الإيراني إلى الموانئ السورية لمساعدة نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: “بدلًا من ذلك، اتخذت اليونان قرارًا صائبًا بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة توسيع علاقاتها وشراكتها مع اليونان، والتي كانت بالفعل في أفضل حالاتها”.
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