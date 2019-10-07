الان تتابع مطاردة بين سيارتين على الطريق السريع بالجبيل تنتهي بـ”رشاش” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 شهدت مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، واقعة مثيرة لمطاردة بين مركبيتن على طريق سريع، كشفها مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكشف مقطع فيديو متداول سيارة قام قائدها بمضايقة سيارة أخرى من نوع “ياريس”، قبل أن ينزل قائد السيارة الأولى ويشهر «سلاح رشاش» في وجه قائد المركبة الأخرى. وطالب مغردون الجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع وكشف ملابساته وردع كل من يتصرف بهذه الطريقة ويعرض حياة الآخرين للخطر، أو يستعرض قوته باستخدام السلاح وسط الطريق السريع.

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