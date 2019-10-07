الان تتابع “ملكية مكة” تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365
ناقشت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وذوي الخبرة والمختصين في المجالات التخطيطية والهندسية، حيث انطلقت اليوم ورشة العمل الثانية لمناقشة التوجه الاستراتيجي ضمن المرحلة الثانية لمشروع المخطط الشامل للمشاعر المقدسة.
ويهدف المخطط الهيكلي الشامل للمشاعر المقدسة إلى تحسين وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن داخل المشاعر، وتهيئتها وتخطيطها بشكل يستوعب الأعداد المستقبلية للحجاج، ويهدف أيضًا إلى تحسين إستراتيجية النقل بمختلف أنماطها، وترقية البنية التحتية وتحسينها، وضمان استدامة جميع محاور المخطط الشامل.
كانت هذه تفاصيل خبر “ملكية مكة” تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.