8000 فقط من 150 مليون سائق هندي يقودون سيارات كهربائية!

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) دعت شركة «هيونداي موتور» نحو 150 مليون سائق سيارة هندي إلى التمتع بقيادة أول سيارة كهربائية صنعتها في الهند، في حملة إعلانية ضخمة حضتهم فيها على «القيادة إلى المستقبل». لكن المفاجأة أن مبيعاتها من سيارتها الكهربائية لم تتجاوز 130 سيارة، في الهند التي تعد رابع أكبر سوق للسيارات في العالم! ويبلغ سعر السيارة الكهربائية المشار إليها 35 ألف دولار، في حين لا يتجاوز دخل الموظف الهندي ألفي دولار في السنة، بينما لا يزيد سعر سيارة البنزين على 4000 دولار. وقال محللون إن من الأسباب الأخرى لإعراض الهنود عن الشراء عدم وجود بنية تحتية لهذه السيارات، كمحطات شحن التيار الكهربائي، وصدود البنوك عن تقديم قروض فردية بهذا الحجم. وذكرت «بلومبيرغ» أن 8000 سيارة كهربائية فقط بيعت في الهند خلال السنوات الست الماضية.

دعت شركة «هيونداي موتور» نحو 150 مليون سائق سيارة هندي إلى التمتع بقيادة أول سيارة كهربائية صنعتها في الهند، في حملة إعلانية ضخمة حضتهم فيها على «القيادة إلى المستقبل». لكن المفاجأة أن مبيعاتها من سيارتها الكهربائية لم تتجاوز 130 سيارة، في الهند التي تعد رابع أكبر سوق للسيارات في العالم! ويبلغ سعر السيارة الكهربائية المشار إليها 35 ألف دولار، في حين لا يتجاوز دخل الموظف الهندي ألفي دولار في السنة، بينما لا يزيد سعر سيارة البنزين على 4000 دولار. وقال محللون إن من الأسباب الأخرى لإعراض الهنود عن الشراء عدم وجود بنية تحتية لهذه السيارات، كمحطات شحن التيار الكهربائي، وصدود البنوك عن تقديم قروض فردية بهذا الحجم. وذكرت «بلومبيرغ» أن 8000 سيارة كهربائية فقط بيعت في الهند خلال السنوات الست الماضية.

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