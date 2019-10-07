أمانة «التعاون» تحشد لدعم حماية التراث الإسلامي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم (الإثنين)، في مقرها بمدينة جدة، ورشة عمل على مستوى الخبراء، لمناقشة مشروع إنشاء منصة المنظمة لحماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والنظر في إمكانية حشد موارد لدعم برامج ومشاريع خاصة بالحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تستمر يومين، في إطار تنفيذ توصيات القمة الإسلامية الـ14 التي أقيمت في مكة المكرمة في 27 رمضان 1440هـ، التي دعت لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تعزيز العمل الثقافي المشترك من أجل المحافظة وحماية التراث الثقافي.
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