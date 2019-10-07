شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «كاوست» و«جامعة المؤسس» لتطوير المشاريع البحثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (جدة)

وقّع نائب رئيس جامعة الملك عبدالله «كاوست» للأبحاث الدكتور دونالد برادلي، ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي، أمس (الأحد)، اتفاقية تعاون مشترك في تمويل الأبحاث الاستراتيجية التي تعد من أولويات المملكة لتحقيق رؤية 2030، وستتنوع في مجالات أبحاث السرطان، وتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها، وتقنيات الطاقة الشمسية، والحد من انبعاثات الكربون، وتقنيات إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، والزراعة الصحراوية.

وعبر رئيس «كاوست» الدكتور توني تشان، عن اعتزاز كاوست بهذه الشراكة مع جامعة المؤسس، فالتعاون البحثي القائم بين الجامعتين خير مثال على الابتكار بين مؤسسات المملكة الأكاديمية لمستقبل أفضل.

فيما أكد الدكتور دونالد برادلي أن هذه الاتفاقية توفر الفرصة الأمثل لتطوير المشاريع البحثية نحو آفاق أوسع وتأثير فعال، وقال: «نتطلع إلى تتويج هذه الشراكة القائمة بنتائج ومخرجات علمية تنفع المملكة في مسيرتها ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه، أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الجامعة لتوسيع قاعدة الشراكات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المشتركة، كما ستتيح فرصة الاستفادة من الخبرة البحثية الواسعة والرائدة عالميا التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.‏‏