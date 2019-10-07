شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إسناد مشاريع الـ 321 مليوناً المتعثرة لـ «تطوير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعاً تعليمياً إلى شركة «تطوير» للمباني، ضمن مشاريع المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.

وأنهى آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال 11 مبنى في الأحساء بـ77239232 ريالاً، و15 مبنى في المدينة المنورة بـ61751620، و14 مبنى بعسير بـ96626964، و8 مبانٍ في مكة المكرمة بـ61245632، و5 مبانٍ في الرياض بـ24321080 ريالاً.

ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ.

وسبق أن نفذت شركة «تطوير» للمباني العديد من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.