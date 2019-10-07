شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري غدد لـ الخليج 365 : لا حبوب أو شراب لعلاج «قصر القامة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، من تجاهل علاج حالات قصر القامة عند الأطفال بتداعيات مغلوطة حول تأثير هرمون النمو على صحتهم، لافتا إلى أن كل التداعيات التي يتداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة. وشدد في محاضرة ألقاها أخيرا ضمن فعاليات المؤتمر الطبي حول «صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية» الذي دعا إليه فريق «كن يقظا» تحت مظلّة جمعية طب الأسرة والمجتمع بالطائف، على أن علاج حالات قصر القامة يكون بالتشخيص السليم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة فهرمون النمو لا يكون عبر حبوب أو شراب، ولكنه متوافر عن طريق إبر، وهذه الإبر تعطى تحت الجلد وتكون بشكل يومي خلال الأسبوع وأحياناً يعطى يوم واحد راحة، إذ أثبتت جميع الدراسات أن استخدام علاج هرمون النمو يومياً قبل النوم يعطي نتائج أفضل كثيراً من أن يستخدم يوماً بعد يوم أو في فترات متقطعة. وبين أن أطوال وأوزان الأطفال في ما بينهم تختلف حسب هذه الظروف كما تختلف هذه المقاييس بين الشعوب أيضاً ولذلك في كل دولة أو مجموعة دول لها معدلات أطوال وأوزان خاصة بها، كما أن هناك فرقا بسيطاً بين معدلات نمو الذكور والإناث لذلك تستخدم مقاييس خاصة بكل جنس.