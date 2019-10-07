شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: أتمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمنياته للسودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.

جاء ذلك في مستهل جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها أمس (الأحد) مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

Advertisements

حضر المباحثات، الأمراء أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

كما حضرها من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل وأقام مأدبة غداء تكريما لرئيس مجلس السيادة بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني، ورحب بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وسطام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، ووزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.

ووصل رئيسا مجلسي السيادة والوزراء السودانيان، إلى الرياض أمس، وكان في استقبالهما والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.