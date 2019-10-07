شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور لـ«الداخلية» السعودية في «جيتكس 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (دبي)

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، الذي أطلق أمس (الأحد) عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.

وأكد أثناء الافتتاح أن الوزارة تتطلع في مشاركتها إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بـ 7 محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن)، وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.