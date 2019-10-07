صالات «إلكترونية» لاستقبال السياح في 4 مطارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) خصصت الهيئة العامة للطيران المدني، صالات انتظار في أربعة مطارات رئيسية، لاستقبال حاملي التأشيرات السياحية، مُجهزة بالبنى التحتية اللازمة سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات. خصصت الهيئة العامة للطيران المدني، صالات انتظار في أربعة مطارات رئيسية، لاستقبال حاملي التأشيرات السياحية، مُجهزة بالبنى التحتية اللازمة سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات. وأكدت الهيئة أنه تم تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الإنترنت في صالات القدوم بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بكافة المنافذ الجوية والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات زوار المملكة. ولفتت إلى أن المطارات المشمولة بتلك الخدمات تضم «مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة».



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