شكرا لقرائتكم خبر عن 457 مليوناً لمستفيدي «حافز».. 3658 سعودياً يلتحقون بالعمل في سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس (الأحد)، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل (154.742 شخصا) وحافز صعوبة الحصول على عمل (144.746 شخصا)، وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح «هدف» أن 3658 مستفيداً ومستفيدة (2223 أنثى و1435 ذكراً)، التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر سبتمبر.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ولفت هدف إلى أنه دعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفْق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.