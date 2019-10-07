شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أشهر من إزالة غدة تناسلية لطفل.. ماذا حدث لطبيب شاهد على الخطأ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن الشاهد الرئيسي في قضية الطفل نهار الحارثي الذي تعرض لعاهة مستديمة تمثلت في إزالة إحدى غدتيه التناسليتين، بسبب اتهامات بالتأخر في إسعافه داخل مجمع الملك فيصل بالطائف، غادر السعودية بتأشيرة خروج نهائي.

وفيما استغرب والد الطفل ما سماه إنهاء عقد الطبيب الذي أنقذ الطفل بإزالة الغدة التالفة للإبقاء على الغدة الأخرى قبل تلفها، وهو الشاهد على ما تعرض له ابنه من خطأ، أوضحت المصادر أن الطبيب قدم تقريرا عن حالة الطفل يؤكد تعرضه لتأخير وقت طويل في إسعافه، حتى تسبب ذلك في فشل الغدة والأمر بازالتها.

وأوضحت أسرة الطفل، أنها ما زالت تنتظر تعيين قاض في الهيئة الطبية الشرعية في الطائف التي أحيلت لها القضية، للنظر فيها.

وقال محامي الطفل قصي الشريف «نترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية ولكن وحسب رد البعض ما زالوا ينتظرون تعيين قاض في الهيئة».

وكان ملف القضية أحيل للهيئة بأسماء أكثر من 10 أشخاص من العاملين في المستشفى بعد الانتهاء من التحقيقات ومشاهدة الكاميرات التي تمت الاستعانة بها لرصد كافة الأشخاص الذين استقبلوا الحالة.

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وشهدت قضية الطفل نهار الحارثي تدخل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، هيئة مكافحة الفساد، وغيرها.

وسبق أن أكدت الشؤون الصحية في الطائف، أنها فتحت تحقيقا في تلك الادعاءات، للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توافر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي نحو 12 ساعة من المراجعة الأولى.

يذكر أن تفاصيل القضية التي نشرتها "الخليج 365" في 7/‏4/‏2019، تعود عندما اتهم المواطن سلطان الحارثي -والد الطفل نهار- أطباء في مستشفى الملك فيصل، بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه، وضياع مستقبله، إثر إهمال حالته ورفض استقباله لأكثر من 6 ساعات في اليوم السابق للعملية، لعدم توافر الهوية الوطنية مع والدة الطفل، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي نحو 12 ساعة من المراجعة الأولى، مما فاقم إصابته بالتواء في الغدتين، واضطروا أخيرا لاستئصال «الغدتين التناسليتين الذكرية» له.

وفتحت الشؤون الصحية في الطائف، تحقيقا في الادعاء، للوقوف على مدى صحة ما ذكره، وأصدرت بيانا أكدت فيه أنه أجريت للطفل جراحة استئصال الغدة التناسلية «اليمنى» لإنقاذ الغدة اليسرى وحمايتها من الالتواء

كما نشرت "الخليج 365" في 9/‏4/‏2019 مباشرة هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة الطائف التحقيق في الخطأ الذي تعرض له الطفل.