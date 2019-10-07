شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعم ماليا وتدريبيا مكتب التوظيف في جامعة الإمام عبدالرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تقديمه محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية ولمنسوبيه، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني «سبل»، ومنصة التدريب الإلكترونية «دروب»، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية والتدريب الصيفي «صيفي».

وعقد الصندوق ممثلاً في فريق برنامج دعم مكاتب التوظيف بالجامعات في قطاع دعم التوظيف، ورشة عمل بحضور منسوبي مكتب توظيف الخريجين في الجامعة، بهدف إطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعة من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وذلك بمقره بالرياض.

وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي الجامعة من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق والجامعة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما في سبتمبر الماضي، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.