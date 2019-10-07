الجهني يُحدد خريطة الأمطار بعدة مناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، دخول مناطق «حائل، القصيم، غرب الرياض» ضمن فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تهطل على المملكة، مُشيرًا إلى أن هناك بداية مبكرة لموسم الوسم للعام الجاري 1441. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الجهني إلى أنه متوقع تصاعُد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على الكويت، وكذلك المنطقة الشرقية والرياض؛ لترتفع معها نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خاصة ساعات الليل والصباح الباكر من يوم غدٍ الإثنين وحتى الأربعاء. وتابع: تتجدد فرص الأمطار هذه الليلة على شمال المملكة وغربها، مع تحسن الفرص على المناطق الداخلية خلال الثلاثة الأيام القادمة، لافتًا إلى أن أفضل فرص الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة تتجه لمنطقة مكة المكرمة وما بينها وبين الطائف، وعنوانها البرد الكثيف.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الإثنين، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية». وأضافت أن الضباب يؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.