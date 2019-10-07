طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا

أكد وزارة التجارة والاستثمار، أنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا عبر الرابط: هنا

ولفتت وزارة التجارة إلى أن ذلك يتطلب وجود شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”. وأوضحت التجارة في سياق آخر، أن شروط شطب السجل التجاري هي: ألا يكون هناك عمالة على السجل التجاري، وألا يكون رئيسيًّا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطًا بترخيص.