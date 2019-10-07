وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل، متزامنًا مع “اليوم العالمي للمعلم” الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.
ويحمل توجيه “آل الشيخ” رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيدًا لتزامن ذلك التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانبًا عمليًا في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته. ويراعي توجيه وزير التعليم “المعلمين المتقاعدين”، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر “آل الشيخ” يوجّه بإقامة جائزة التميز وحفل المتقاعدين في “يوم المعلم”.. 5... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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