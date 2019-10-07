عاجل اليمن : بشرى ساره لجميع سكان العاصمه صنعاء من وزير المالية .. التفاصيل الهامه ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ساره لجميع سكان العاصمه صنعاء من وزير المالية .. التفاصيل الهامه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني، مساء يوم امس السبت، مع أمين العاصمة حمود عباد، المواضيع المتصلة بالجوانب التنموية والخدمية بالأمانة والأعمال التي تنفذها وفقا للخطط والبرامج المقرة لما تبقى من العام الحالي. وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر ورئيس المكتب الفني طارق الشرفي والوكيل المساعد لقطاع الموازنة علي الشماحي ومدير صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة المهندس محمد شرف الدين، إلى جوانب التنسيق بين وزارة المالية وأمانة العاصمة لتنفيذ دليل الإجراءات التنفيذية للمشاريع التنموية بالأمانة. وأكد اللقاء ضرورة حصر الأوعية الايرادية وتنميتها على مستوى كافة مديريات أمانة العاصمة والاهتمام بالايرادات المحلية للمساهمة في دعم عملية التنمية. واستعرض اللقاء خطط صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة واحتياجاته الضرورية لتنفيذ الأعمال التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. Advertisements وفي اللقاء أكد وزير المالية حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم الدعم اللازم لأمانة العاصمة لتنشيط وتفعيل كافة المكاتب الخدمية للقيام بأعمالها وإظهار العاصمة بالمظهر الذي يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية لها. وأشار إلى أن وزارة المالية لن تألو جهدا في دعم أمانة العاصمة وفقا لآليات التنسيق المشتركة بين قطاعات الوزارة والأمانة. وحث وزير المالية، على مضاعفة الجهود خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الخدمية للمساهمة في تخفيف من الأعباء على المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار. من جانبه أشاد أمين العاصمة بحرص قيادة وزارة المالية على إنجاح الأعمال التي تنفذها أمانة العاصمة. وأشار إلى أن ذلك يمثل حافزا إضافيا للعاملين بالأمانة لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات

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