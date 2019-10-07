عاجل اليمن : امطار غزيرة ستهطل خلال الساعات القادمة على هذه المناطق والإرصاد يصدر اول تحذير

شكرا لقرائتكم خبر عن امطار غزيرة ستهطل خلال الساعات القادمة على هذه المناطق والإرصاد يصدر اول تحذير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاحد، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية، خلال الساعات القادمة.

وبحسب ما نشره المركز الوطني للإرصاد فإن الاجواء في السواحل الغربية ستكون غائمة جزئيا تتشكل معها سحب ركامية متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول امطار متفاوتة الشدة، فيما ستكون الأجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية، كما ستكون الاجواء صحوة الى غائمة جزئياً على ارخبيل سقطرى.

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وأشار المركز الى أن الأجواء صحوة الى غائمة جزئياً، مع تشكل للسحب الركامية والتي يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية واجزاء من المرتفعات الوسطى والشمالية الغربية وخاصة الاجزاء المحاذية لسهل تهامة والسواحل الجنوبية، تمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة وجنوب غرب محافظة حضرموت).

وكان مركز الارصاد أكد أنه لا يوجد أي نشاط لحالة مدارية في بحر العرب أو المحيط الهندي