عاجل اليمن : السعودية تحذر المواطنين مما سيحدث يوم غدٍ وسط العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر المواطنين مما سيحدث يوم غدٍ وسط العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت سفارة السعودية في بريطانيا، السائحين والمقيمين السعوديين في لندن، بتجنب المظاهرات المزمعة بوسط العاصمة البريطانية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر

ومن المقرر أن يتجمع نشطاء في مجال البيئة، بلندن، في مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

ويطالب النشطاء بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية والاحتباس الحراري