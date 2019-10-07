عاجل اليمن : ورد الان : الحاكم الأجنبي الجديد للحديدة يفاجئ الجميع بأول تحرك عاجل فور وصوله إلى المدينة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث اليوم السبت، انضمام الجنرال الهندي "جوها"، لبعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة.وقال غريفيث في تغريدة على تويتر،: "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"، مؤكداً تطلعه للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق . Advertisements ويعتبر "جوها" الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة، خلال أقل من عشرة أشهر، منذ إعلان اتفاق السويد، بعد الجنرال الدنماركي المتقاعد "مايكل لوليسغارد" الذي استقال من منصبه، والجنرال الهولندي "باتريك كاميرت" الذي لم يصمد كثيراً في منصبه لتعنت الحوثيين. ومنذ منتصف ديسمبر من العام الماضي، لم يتم تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في الحديدة بسبب العراقيل التي تضعها المليشيا الحوثية في سبيل تنفيذ الاتفاق.

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