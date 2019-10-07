عاجل اليمن : فيديو.. فلكي سعودي:يسعد جميع السعوديين ويعلن 6 أيام فاصله عن هذا الموسم الذي ينتظره جميع سكان المملكه

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عدن - ياسمين التهامي - قال د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربيلعلوم الفضاء والفلك إن وسوم الوسم هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام.‎‏ وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنها تتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري (مثل النعام الهاربة). وتابع الزعاق قائلاً: “بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم)”.

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