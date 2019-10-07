عاجل اليمن : عاجل وهام : خبر سيء للغاية وردنا الآن وغير سار لجميع اليمنيين…(تفاصيل)..

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عدن - ياسمين التهامي - قررت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء تقليص ساعات العمل لدى محطات المشتقات النفطية وكذا تمديد الفترة الزمنية المستحقة لكافة المواطنين لإعادة تموين مركباتهم من 3 أيام إلى 5 أيام بسبب تدني المخزون من المواد البترولية.

وحتى اللحظة يمنع التحالف السعودي دخول سفن المشتقات النفطية التي تم احتجازها في ميناء جيزان بدون أسباب بعد أن حصلت السفن على تراخيص من بعثة الأمم المتحدة في جيبوتي وتبلغ السفن المحتجزة 11 سفينة.

وفي بيان للشركة “قررت الشركة مضطرة أن تعلن للإخوة المواطنين التعديل في برنامج الطوارئ التمويني”، ويتضمن التعديل بدء ساعات العمل في المحطات التموينية من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً للفترة الصباحية ومن الساعة الـ4 وحتى الساعة الـ6 مساءً للفترة المسائية.

كما أقرت الشركة تمديد الفترة التموينية إلى 5 أيام بدلاً عن 3 أيام، “بحيث يتمكن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس” حسب البيان، مشيرة إلى أن تطبيق التعديلات في برنامج الطوارئ التمويني من يوم غدٍ الإثنين.