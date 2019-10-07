عاجل اليمن : عاجل ..الإمارات تسحب سيارات الشرطة وقطع الاثاث التي قدمتها " كمنحة مجانية " لمديرية أمن عدن وتنقل مولدات كهرباء منحتها لسكان سوقطرة !( صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الإمارات تسحب سيارات الشرطة وقطع الاثاث التي قدمتها " كمنحة مجانية " لمديرية أمن عدن وتنقل مولدات كهرباء منحتها لسكان سوقطرة !( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الدكتور " حسين اليافعي " تغريدة في حسابة الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" علق فيه على سحب الامارات لمعدات وتجهيزات اعلنت في وقت سابق تقديمها كمنحة لليمن . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة :"الامارات اخذت مولدات الكهرباء والأثاث من مطار سقطرى واليوم اخذت سيارات الأمن والأثاث التي كانت قدمتها في وقت سابق لإدارة ألامن ، باقي الرنج الي عملتوه في الجدران خذوه ،وكمان لو تأخذوا طقم الأسنان الي ركبتوا لشلال شايع والله معكم من اليمن.".

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