بالصور.. اتفاقية تعاون بين «إغاثي الملك سلمان» والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعن المنظمة الأمين العامّ الدكتور صالح بن حمد التويجري، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وبموجب الاتفاقية سيركز الجانبان على الأنشطة الإنسانية الخاصة بهما، ومستقبل جدول الأعمال الدولي الإنساني الخاص بمنظمتيهما، إضافة للتعاون في مشكلات السياسات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القدرات لتحسين الاستجابة للأزمات الإنسانية والتجهيز لها، كما سيعمل الجانبان معًا على تحسين فعالية الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم.
كما سيسعى الطرفان إلى رفع مستوى التركيز على نتائج ما يتم تقديمه لمن هم أكثر فقرًا وضعفًا في العالم من خلال تحسين التنسيق مع المانحين والشفافية وحق المساءلة حول المساعدات فضلًا عن التقييم والمراقبة الفعالة.
واتفق المركز والمنظمة على التعاون في مشاركة المعرفة والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والابتكار وبناء القدرات ودعم برامج التطوع والتعاون في العمل الإنساني والتشاور واللقاءات والشفافية ومشاركة المعلومات.
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