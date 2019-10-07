90 % انخفاض بقايا المبيدات بالمدينة المنورة

ضمن مبادرات صحة المدينة المنورة في مجال الإصحاح البيئي وسلامة الغذاء، وبتوجيه من إمارة منطقة المدينة المنورة، شكلت لجنة متبقيات المبيدات في الفواكه والخضروات المحلية، بإشراف صحة المدينة، وعضوية كل من أمانة منطقة المدينة والإدارة العامة للبيئة والمياه والزراعة، إذ بدأت اللجنة أعمالها منذ عام لبحث هذه المشكلة وإيجاد حلول لها، وأقيمت عدة ورش عمل ودورات تدريبية، لتوعية المزارعين والعاملين في أسواق الخضار والفاكهة. وبعد تطبيق توصيات اللجنة على أرض الواقع، وبالمتابعة المستمرة من الأعضاء، تم تخفيض المتبقيات من المبيدات بنسبة 90%. كما كرّم مدير صحة المدينة أعضاء اللجنة على هذا الإنجاز، لتوفير غذاء آمن خالٍ من متبقيات المبيدات غير المسموح به، للمواطن والمقيم والزائر.



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