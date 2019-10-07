قصص النجاح والورود وتقبيل الرؤوس في الاحتفاء بمعلمي جازان

فعاليات متنوعة
اشتملت فعاليات الاحتفال بيوم المعلم داخل المدارس على تفعيل الإذاعة الصباحية، والحصة الأولى من اليوم الدراسي للاحتفاء بالمعلم، وإقامة عدد من المسابقات داخل المدارس في عدة نشاطات كالشعر والنثر والرسم، والتي تبرز دور المعلم ومكانته، وإبراز قصص نجاح المعلمين، وإسهاماتهم في خدمة المجتمع في الجوانب الإنسانية والتطوعية، وقدمت القيادات التعليمية بالمنطقة التهنئة للمعلمين والمعلمات من خلال الزيارات الميدانية للمدارس.
قيمة
أكد المدير العام للتعليم إبراهيم محمد أبوهادي أن قيمة المعلم خالدة في أذهان الجميع على مر العصور، ويحتل مكانة كبيرة في المجتمع، حيث يجسد نموذجا للأخلاق السامية والإخلاص في العمل، والحرص على خدمة الأجيال وتهيئتهم للمستقبل، مضيفا أن شعار هذا العام «المعلمون الشباب: مستقبل المهنة» يأتي متوازيا مع رؤية المملكة، والتي تركز على الشباب لإيمان دوت الخليج بشبابه وثقته بهم، ويحمل الشعار رسالة عظيمة لكل المعلمين والمعلمات مضمونها أن المستقبل يبدأ بهم، وينطلق منهم وهم يستقبلون في كل صباح ملايين الطلاب والطالبات، لغرس القيم وتنمية المهارات، مثمنا جميع الجهود التي يبذلونها خدمة للوطن وأبنائه.
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