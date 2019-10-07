حملة للتبرع بالخلايا الجذعية بجازان

أطلقت جامعة جازان حملة للتبرع بالخلايا الجذعية، صباح أمس، وأكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن الجامعة تحرص على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية، ضمن شراكاتها الاجتماعية المتعددة لخدمة المجتمع، مبينا أن هذه الحملة تعد إحدى ثمار هذا التعاون مع الجهات ذات العلاقة، مطالبا منسوبي الجامعة والمجتمع للمشاركة في الحملة التوعوية للتبرع بالخلايا الجذعية.

5 أهداف

أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني عيسى، أن هذه الحملة التوعوية تستمر 3 أيام بالجامعة، وتهدف إلى توفير خلايا جذعية للمرضى من متبرعین مطابقين، ودراسة أنماط ودرجة التطابق النسيجي في المملكة، ورفع مستوى الوعي حول زراعة الخلايا الجذعية والتبرع في المملكة، وأهمية دعم برامج زراعة الخلايا الجذعية في المملكة، وتسهيل عملية البحث عن متبرعين مطابقين، مشيرا إلى أنه يوجد الآلاف من مرضى أورام الدم والأورام الأخرى وبعض الأمراض الوراثية، مبينا أن زراعة الخلايا الجذعية تُعدّ العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان العلاج الوحيد لبعض الأمراض المستعصية، والتي كان ميؤوسا من علاجها، كاللوكيميا بأنواعها «سرطان الدم»، وفقر الدم اللانسيجي، والأورام اللمفاوية، وسرطان نقي العظام المتعدد، وأمراض نقص المناعة الوراثية، واضطرابات التمثيل الغذائي.