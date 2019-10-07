5 أهداف
أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني عيسى، أن هذه الحملة التوعوية تستمر 3 أيام بالجامعة، وتهدف إلى توفير خلايا جذعية للمرضى من متبرعین مطابقين، ودراسة أنماط ودرجة التطابق النسيجي في المملكة، ورفع مستوى الوعي حول زراعة الخلايا الجذعية والتبرع في المملكة، وأهمية دعم برامج زراعة الخلايا الجذعية في المملكة، وتسهيل عملية البحث عن متبرعين مطابقين، مشيرا إلى أنه يوجد الآلاف من مرضى أورام الدم والأورام الأخرى وبعض الأمراض الوراثية، مبينا أن زراعة الخلايا الجذعية تُعدّ العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان العلاج الوحيد لبعض الأمراض المستعصية، والتي كان ميؤوسا من علاجها، كاللوكيميا بأنواعها «سرطان الدم»، وفقر الدم اللانسيجي، والأورام اللمفاوية، وسرطان نقي العظام المتعدد، وأمراض نقص المناعة الوراثية، واضطرابات التمثيل الغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة للتبرع بالخلايا الجذعية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.