حملة توعوية لمحطات الوقود بالطائف

وتأتي هذه الحملة تطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إلزام مشغلي المحطات بتعديل الأسعار، تزامنا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية. من جهتها، نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية حملة ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع، لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات. وأوضحت أمانة الطائف أنها تنفذ برنامجا توعويا ضمن نطاق خدمات 11 بلدية ومكتب للخدمات البلدية، للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدينة وخارجها بوضع الشاشات الخاصة بالتسعيرة.
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