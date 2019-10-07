اخبار السعوديه

حملة توعوية لمحطات الوقود بالطائف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شرعت أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية في تنفيذ حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة، لوضع لوحات تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وذلك لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دوريّا، وفقاً لما يرد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتأتي هذه الحملة تطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إلزام مشغلي المحطات بتعديل الأسعار، تزامنا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية. من جهتها، نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية حملة ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع، لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات. وأوضحت أمانة الطائف أنها تنفذ برنامجا توعويا ضمن نطاق خدمات 11 بلدية ومكتب للخدمات البلدية، للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدينة وخارجها بوضع الشاشات الخاصة بالتسعيرة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة توعوية لمحطات الوقود بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا