446 متدربا ومتدربة في البورد السعودي لطب الأسرة

أعلنت وزارة الصحة عن قبول 446 متدرباً ومتدربة في البورد السعودي لطب الأسرة لهذا العام 2019م، وبلغ إجمالي الملتحقين في البورد 1718 متدربا ومتدربة حتى بداية أكتوبر الحالي.

مقاعد تدريبية

قامت الوزارة بالتوسع في توفير مقاعد تدريبية إضافية لخريجي كليات الطب في برنامج شهادة الاختصاص السعودي في طب الأسرة مع المحافظة على معايير الجودة والاعتراف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لافتة إلى أن هذه الخطوات التطويرية تأتي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال محور زيادة وتطوير رأس المال البشري في تخصص طب الأسرة وتطوير الأطباء العاملين بالرعاية الأولية بوزارة الصحة، حيث يشكلون المحور الرئيس في نموذج الخدمة الجديد وتطبيق منهجية طب الأسرة.

217 طبيبا وطبيبة

أبانت الصحة أن عدد المتوقع تخرجهم خلال هذا العام 217 طبيبا وطبيبة، موضحة أنه تم تحقيق زيادة في برامج الزمالة في المملكة من 3 برامج في المدن الرئيسة في عام 2006م إلى 18 برنامجا في معظم مدن المملكة في عام 2017، كما تم فتح برنامج في نجران والقريات والخرج هذا العام ليصل العدد الإجمالي للعام الحالي 21 برنامجا تدريبيا. في حين بلغ عدد مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 159 مركزا تدريبيا للدراسات العليا في طب الأسرة بالمملكة، وقد صاحب ذلك اعتماد 4 أكاديميات لطب الأسرة بمناطق الرياض والشرقية والقصيم.

5 آلاف طبيب

أضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بمجال التدريب على رأس العمل، فقد أتمت برامج التدريب لطب الأسرة بالمناطق تدريب أكثر من 5 آلاف من الأطباء العامين بمراكز وزارة الصحة على دورات تنشيطية حول أحدث المستجدات والتقنيات الطبية مع استخدام وسائل التقنية «أونلاين» ومنهجيات التقييم والإرشاد في التدريب.

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1718 إجمالي الملتحقين في البورد

217 طبيبا وطبيبة متوقع تخرجهم هذا العام

21 برنامجا للزمالة في المملكة

4 أكاديميات لطب الأسرة بالرياض والشرقية والقصيم

159 مركزا تدريبيا للدراسات العليا في طب الأسرة بالمملكة