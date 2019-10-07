%2 انخفاض وفيات الحوادث المرورية

كشفت بيانات حديثة صادرة من وزارة الداخلية أن عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي 1440 في جميع مناطق المملكة بلغت 190311 حادثاً، وذلك خلال 8 أشهر «محرم، صفر، ربيع الأول، جمادى الآخرة، رجب، رمضان، شوال، ذو القعدة»، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 18.2% مقارنةً بنفس الفترة من عام 1439، حيث بلغت فيه 232579 حادثاً، فيما لم تشر البيانات عن عدد الحوادث خلال أشهر «ربيع الثاني وجمادى الأولى وشعبان وذو الحجة».

3856 وفاة

أظهرت البيانات أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال نفس الفترة بلغت 3856 وفاة منخفضةً بنسبة 2% عن عام 1439 الذي بلغت فيه 3933 وفاة، وبحسب البيانات ارتفعت الإصابات خلال عام 1440 بنسبة 12.6% إذ بلغت 21678 إصابة، فيما كانت في العام الذي قبله 19239 إصابة، وتصدر شهر جمادى الآخرة باقي الأشهر بـ25201 حادث بنسبة 13.2%، وجاء شهر رجب ثانياً بـ25043 حادثاً بنسبة 13.1%، فيما تصدر شهر رمضان الأشهر في عدد الوفيات إذ بلغت فيه 550 بنسبة 14.2%، يليه شوال بـ500 وفاة بنسبة 12.9%، أما الإصابات جاءت النسبة الأعلى في شهر جمادى الآخرة بـ3061 إصابة بنسبة 14.1%، ثم رمضان بـ2903 إصابات بنسبة 13.4%، كما استحوذت منطقة الرياض على نسبة 27% من إجمالي الحوادث في المملكة، حيث بلغت 51560 حادثاً، ثم مكة المكرمة 48621 حادثا بنسبة 25.5%.

* الحوادث المرورية

- 190311 حادثا عام 1440

- 232579 حادثا عام 1439

* الوفيات

- 3856 وفاة عام 1440

- 3933 وفاة عام 1439

* الإصابات

- 21678 إصابة عام 1440

- 19239 إصابة عام 1439

* الحوادث خلال 8 أشهر

- 22209 محرم

- 24697 صفر

- 24619 ربيع الأول

- 25201 جمادى الآخرة

- 25043 رجب

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- 23453 رمضان

- 24003 شوال

- 21086 ذو القعدة

* مناطق المملكة

- 51560 الرياض

- 48621 مكة المكرمة

- 13124 المنطقة الشرقية

- 10863 القصيم

- 14315 المدينة المنورة

- 16649 عسير

- 5342 تبوك

- 3655 حائل

- 5042 الحدود الشمالية

- 13482 جازان

- 1198 نجران

- 978 الباحة

- 5482 الجوف