تدشين مشروع سندهم في بلقرن

رعى محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد تدشين جمعية «سندهم» الأهلية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لمشروعها الخاص بتهيئة الأماكن والمرافق العامة لذوي الهمم في المحافظة ومراكزها، تحت شعار «كن سنهم ودع موقفهم». من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض الحارثي، أنه قد تم تنفيذ هذا المشروع في 4 مواقع لذوي الهمم في المحافظة، وتشمل مبنى مقر المحافظة، ومبنى المستشفى، ومبنى البلدية، وجامع الخلفاء الراشدين.



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