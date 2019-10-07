أمير القصيم يستقبل نخبة من المعلمين والمعلمات

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة صالح الجاسر، نخبة من معلمي ومعلمات تعليم المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. ورحّب الأمير فيصل بن مشعل بالجميع، منوها بما يحظى به قطاع التعليم من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مثنيا على الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات، خلال هذه المهنة الشريفة، مبينا أن المولى -عزّ وجلّ- قد حمّلهم هذه الأمانة العظيمة، وأنّهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، ولهم الفضل الكبير في بناء الأجيال، مؤكدا أهمية تفعيلهم للواجبات واكتسابهم للحقوق وتقديرهم، كونهم عناصر فعالة ومسهمة في إنشاء الأجيال المستقبلية، التي نتأمل منها كثيرا في مواصلة بناء هذه البلاد المباركة، مباركا لكل المعلمين والمعلمات هذا اليوم المبارك، الذي يجدد أوسمة الشكر والعرفان لهم ولجهودهم التي كرسوها لأبنائهم الطلاب والطالبات، داعيا المولى -عزّ وجلّ- للجميع مزيدا من العطاء والتقدم والتطور العلمي. من جهته، قدم المعلمون والمعلمات شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على تحفيزه وتشجيعه الدائم، مؤكدين أن كلماته ستظل نبراسا لبذل مزيد من الجهد والعمل ومواصلة بناء الأجيال، والتعزيز من تعلمهم في المنطقة، خلال ما تقدمه القيادة من دعم وعطاء لقطاع التعليم بالمملكة.

جائزة الموهوبين

شهد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، لإطلاق جائزة عبدالرحمن عبدالله المشيقح للموهوبين. ووقّع الاتفاقية من جانب إدارة التعليم المدير العام للإدارة صالح الجاسر، ورجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن المشيقح داعم الجائزة، والتي تستهدف طلاب وطالبات تعليم المنطقة، إضافة إلى إشراك مؤسسات وأفراد المجتمع في تحسين التعليم وتطوير منتجاته، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030 في الشراكة مع القطاع الخاص، ودور رجال الأعمال في خدمة قطاع التعليم وطلابه.

منارة مضيئة

بارك أمير منطقة القصيم إطلاق الجائزة لتكون منارةً مضيئة، ومصدر إشعاع علمي مميزا في تحفيز الطلاب والطالبات على التنافس في مجال الموهبة والإبداع، منوها بدعم القيادة الحكيمة للتعليم والموهوبين من الطلاب والطالبات، متمنيا سموه أن تكون الجائزة دافعا للطلاب والطالبات في تحقيق البناء والتنمية للمجتمع ورفع مستوياته، وأن يحقق الموهوبون النهضة بالوطن والرقي به وتطويره.