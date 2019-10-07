أمير القصيم يستقبل نخبة من المعلمين والمعلمات

جائزة الموهوبين
شهد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، لإطلاق جائزة عبدالرحمن عبدالله المشيقح للموهوبين. ووقّع الاتفاقية من جانب إدارة التعليم المدير العام للإدارة صالح الجاسر، ورجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن المشيقح داعم الجائزة، والتي تستهدف طلاب وطالبات تعليم المنطقة، إضافة إلى إشراك مؤسسات وأفراد المجتمع في تحسين التعليم وتطوير منتجاته، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030 في الشراكة مع القطاع الخاص، ودور رجال الأعمال في خدمة قطاع التعليم وطلابه.
منارة مضيئة
بارك أمير منطقة القصيم إطلاق الجائزة لتكون منارةً مضيئة، ومصدر إشعاع علمي مميزا في تحفيز الطلاب والطالبات على التنافس في مجال الموهبة والإبداع، منوها بدعم القيادة الحكيمة للتعليم والموهوبين من الطلاب والطالبات، متمنيا سموه أن تكون الجائزة دافعا للطلاب والطالبات في تحقيق البناء والتنمية للمجتمع ورفع مستوياته، وأن يحقق الموهوبون النهضة بالوطن والرقي به وتطويره.
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