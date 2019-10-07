300 فلبيني ينظفون 600 ألف م2 في العقير

شارك 300 فلبيني وفلبينية في تنفيذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ العقير بالأحساء، في مبادرة مجتمعية منهم، تقديرا وعرفانا لما تقدمه المملكة من إسهامات جليلة لمختلف دول العالم. وكان رئيس بلدية شواطئ العقير التابعة لأمانة الأحساء، راشد المسلمي، استقبل المشاركين في المبادرة في مخيم الأمانة، وتم تقديم لوازم ومعدات النظافة لهم، إضافة إلى أدوات السلامة والإسعافات الأولية ووجبة غذائية. وشهدت الحملة توزيع المشاركين إلى 3 مجموعات لتنظيف الشاطئ بطول 3 كلم وعرض 200م «مساحة إجمالية 600 ألف متر مربع». وتطلع المشاركون في الحملة إلى الإسهام في توجيه رسالة لقاصدي شاطئ العقير والشواطئ عموما، بأهمية الإسهام والحرص على نظافتها، والمحافظة على البيئة والمرافق الترفيهية. وأوضح المسلمي «أن شاطئ العقير يعدّ من أبرز شواطئ المنطقة الشرقية والمملكة، في ظل ما يشهده من دعم واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ شروعات تنموية وخدمية فيه». وبدوره، ذكر منسقو تنفيذ الحملة من أبناء الجالية الفلبينية، أن هذه المبادرة التطوعية، يسعون ويهتمون بتنفيذها في كل عام، وتأتي تأكيدا على دور الفرد والمجتمع في الاهتمام بنظافة الشواطئ والبيئة حولنا، وكذلك الإسهام بالتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق الخدمية بصفة عامة.



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