مرحلتان لإيقاف طباعة تعريف المعاش

طباعة التعريف
أشارت المؤسسة أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش معتمد وموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa، أو تطبيق الأجهزة الذكية.
وبينت «التقاعد» أن هذه الإجراء يأتي دعما للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلا للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان تحقيقا لإستراتيجية «التقاعد» 2022.
وحثت جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتحديث بياناتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حاليا.
المعاش التقاعدي
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت مؤخرا النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التقاعدي، والتي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية ويحتوي على عدد من البيانات المهمة، مثل هوية العميل ومقدار المعاش الشهري ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب ورمز الاستجابة السريعة QRCode.
المرحلة الأولى
إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع العملاء المستفيدين
استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط اعتبارا من الأول من نوفمبر
المرحلة الثانية
1 ديسمبر تبدأ هذه المرحلة
يتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة
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