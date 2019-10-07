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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. أمير سعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إغتيال اللواء “الفغم”.. تمت بهذه الطريقة البشعة

فجر أمير سعودي معارض قنبلة جديدة كقنابل الرئيس التركي أردوغان عندما كان يكشف كل فترة تفاصيل جديدة عن إغتيال الصحافي جمال خاشقجي الذي تمر الذكرى السنوية الأولى له اليوم دون الكشف عن مكان الجثة ولا محاسبة القنلة.

عـــاجل .. أمير سعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إغتيال اللواء “الفغم”.. تمت بهذه الطريقة البشعة

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الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود أكد أن عناصر الحرس الملكي تتلقَّى تدريبات نفسية عالية المستوى في ضبط النفس وكيفية التصرف، وبالتالي تساءل في الوقت نفسه بالقول: ”كيف لعنصر في الحرس الملكي كممدوح أن يطلق النار على زميله الفغم، ومن ثمّ يبادر بإطلاق النار على رجال الأمن ويشتبك معهم بطريقة عشوائية، رغم تلقيه العديد من الدورات في الخارج على كيفية ضبط النفس”.

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وقال إنّ السلطات السعودية أجبرت عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم على تبني الرواية الرسمية، وعدم مخالفة الرواية الرسمية التي تمّ تناقلها في وسائل الإعلام الرسمية وعبر الحسابات المحسوبة عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

والأمير بن فرحان كشف عن أن لديه معلومات بأن الأمير محمد سلمان هو من يقف وراء اغتيال الفغم، شارحاً أسباب قيامه بذلك، وكيف تم التخلص من حارس الملك سلمان الشخصي.

وبحسب الأمير السعودي كان “الفغم” يمثل مشكلة في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بسبب علاقته القوية مع الأمراء المناهضين لسياسات محمد بن سلمان، ما دفع الأمير للتخلص من الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

وفي هذا السياق يقول الأمير خالد بن فرحان آل سعود، إنّ حادثة قتل الحارس الشخصي للملك سلمان هي من تدبير وتخطيط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان يعتبره حجر عثرة في وجهه.

وأضاف «لم يكن هناك رضا ولا قبول عن الفغم، باعتباره من الحرس القديم الذي لا يتبع منظومة محمد بن سلمان وجناحه المؤيد له، وهذا يعود إلى أنَّ والده بداح الفغم كان قد خدم مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله أكثر من 30 سنة.

الأمر الذي يجعل من ولائه لمحمد بن سلمان مسألة مشكوكاً بها؛ لأنه محسوب على أبناء الملك عبدالله، بحكم خدمته هو ووالده مع الملك عبدالله، وبعد وفاته ظلَّ على الوفاء لأبناء الملك عبدالله، وعلى رأسهم الأمير متعب، الذي كان يتولى منصب وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً.