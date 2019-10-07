السعودية اليوم / مدني العاصمة المقدسة يواصل تطبيق خطة الطوارئ والأمطار بمكة



مكة المكرمة 7 صفر 1441هـ الموافق 6 اكتوبر 2019م واس

تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في تطبيق خطة الطوارئ والأمطار حيث تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة عن هطول الأمطار مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تقوم بتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازيا" وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ و تشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات ولله الحمد

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة. راجين السلامة للجميع .

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