

جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

كشف عميد كلية الاتصال والإعلام في جامعة جدة الدكتور عبدالرحمن بن بريك العليان عن أن الكلية لديها مسارات أكاديمية تشمل الإعلام الرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج الإعلامي والاتصال والعلاقات العامة، وستطرح قريبًا حزمة من البرامج والدبلومات تشمل مجالات الإعلام : الرياضي والسياسي والاقتصادي والأمني، وذلك لتلبية حاجة سوق العمل في المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العليان في تصريح له عقب صدور قرار معالي وزير التعليم بتعيينه عميدًا لكلية الاتصال والإعلام أن البرامج الجديدة في الكلية ستشمل ما يحتاجه سوق العمل من مهارات الإعلام الرقمي ودراسات وبرامج صناعة الرأي العام وأخلاقيات الإعلام ومهارات الإنتاج والإخراج والتنفيذ والإعداد وإدارة البرامج والفعاليات.

وبين أن خطط الكلية تتماشى مع خطط جامعة جدة الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية 2030 من خلال تحقيق مخرجات تعليمية تتسق مع المعايير الدولية لتكون متميزة في الميدان الإعلامي في مجالات: المهارات والفكر والأسلوب والتعاطي، لخدمة الوطن في المؤسسات والهيئات والقطاعات الخاصة والعامة وفق متطلبات السوق المهارية والفنية.

وأفاد أن الكلية سوف تسهم في التوعية والتنمية المجتمعية لمهارات الاتصال الجماهيري والإعلامي في المجتمع بغية تشكيل البعد الوقائي للمجتمع لاسيما النشء والشباب بما يضمن الاستفادة المثلى من الفضاء الإعلامي الحديث.

//انتهى//

23:52ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العليان : سنطرح دبلومات في مجالات الإعلام الرياضي والسياسي والاقتصادي والأمني بجامعة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.