شكرا لقرائتكم بدء إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد وتطوير المدخل الغربي بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-07 بدء إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد وتطوير المدخل الغربي بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف بدأت أمانة الطائف إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد في الطائف ومشروع تطوير المدخل الغربي. Advertisements وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروعين سيسهمان في انسيابية نقل الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات.







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