الان تتابع الصحة تدعو المهتمين لمشاركة آرائهم حول مسودة لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض دعت وزارة الصحة المهتمين لمشاركة آرائهم حول مسودة لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة. Advertisements ونشرت الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” بريدا اليكترونيا خاصة لإرسال المواطنين آرائهم وهو : [email protected] للإطلاع على المسودة: كما وضع الوزارة مسوتها للإطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/Rules-2019-10-06.pdf

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