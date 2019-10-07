الأرصاد: تكون سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة غدا

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 8/ 2/ 1441 الموافق 7/ 10/ 2019.

وقالت إنه يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل.

وشملت التوقعات، أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.