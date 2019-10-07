الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة استغلال الوظيفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت النيابة العامة، إن استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمنًا داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية طبقًا لأحكام المرسوم الملكي رقم 43 بشأن الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأكدت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، أن عقوبة استغلال الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها تصل إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة توضح عقوبة استغلال الوظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.