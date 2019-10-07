“الخدمة المدنية” تؤهل مسؤولي مبادراتها في رؤية 2030 ببرنامج تدريبي لإدارة المشاريع الاحترافية

جدة - عمرو شويل انطلق بمقر وزارة الخدمة المدنية، اليوم, البرنامج التدريبي في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP), الذي يقيمه مكتب تحقيق الرؤية لمديري المشاريع ومسؤولي المبادرات من موظفي وموظفات الوزارة، ويستمر خمسة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تغطية معرفية شاملة لكل الموضوعات المتعلقة بمنهجية إدارة المشاريع الخاصة بالمعهد العالمي لإدارة المشاريع (PMI) المسمّى بالدليل المعرفي لإدارة المشروعات التي بدورها ستؤهلهم لاختبار الشهادة الاحترافية لمدير المشاريع المحترف (PMP).

وسيتعرف المنتسبون للبرنامج التدريبي على الطرق المختلفة لاختيار المشاريع وكيفية تأسيسها وتحديد الأعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل، وكذلك الممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي وآلية مراقبة المشروع وضبطه.

وأكّد قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الخدمة المدنية عبدالله الحقباني، أنّ هذا البرنامج التدريبي المتخصص بإدارة المشاريع الاحترافية يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل وتطوير قدرات ومهارات مديري المشاريع ومسؤولي المبادرات والبرامج المرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لإكسابهم المعرفة والمهارات الاحترافية في أفضل الأساليب والممارسات العالمية لإدارة المشاريع وصولاً للارتقاء بكفاءة الأداء وجودة المخرجات في تنفيذ مشاريع ومبادرات وزارة الخدمة المدنية.