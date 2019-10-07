الان تتابع أمانة جدة لــ«الخليج 365»: لا علاقة لنا بـ«تقزيم» الأشجار ومن قام بذلك إمام المسجد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضحت أمانة محافظة جدة في بيان تعقيبي لــ”الخليج 365” أنه لا علاقة لها بقص وتقزيم الأشجار التي توجد في الشوارع.
وقالت في تعقيب لها على الخبر المنشور بصحيفة الخليج 365 بتاريخ 20-8-2019 وكان تحت عنوان: (شاهد: تقزيم أشجار الشوارع .. يشوه المنظر والبلديات تلتزم الصمت) أن من قام بذلك هو أمام المسجد الموجود فيه الشارع (مكان الواقعة) وقد تم عمل محضر بذلك.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من الصور لأشجار تم تقزيمها في جدة قد أثارت جدلا واسعا، واستياء بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة حيث ظهرت مقزمة بشكل كبير دون أفرع ولا أوراق وكأن الجفاف أصابها.
وتفاعلا مع المشهد تساءل بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن أسباب ذلك مستنكرين هذا الفعل.
وفي تغريدة نشر احد الحسابات مجموعة من الصور لتلك الأشجار من جدة حي الصفا قائلا : لمصلحة من تقزيم هذه الاشجار وتجريدها بهذا الشكل!! قبل اسبوع كانت أشجار ذات بهجة، اما اليوم فهي خاوية.
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