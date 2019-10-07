مرور جدة: بدء أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة

جدة - عمرو شويل أوضحت إدارة مرور جدة، لقائدي المركبات، أنه سيتم اليوم الأحد، البدء في أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة “اتجاه الجنوب”.

وقالت حسب تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، إن المدة المتوقعة للصيانة تستغرق يومين، مشيرة إلى أن الطريق البديلة خلال فترة أعمال الصيانة تتمثل في طرق المكرونة، الملك فهد، المدينة.