شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان تنسيق الشؤون العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والمملكة في المجالات كافة، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية. وتناول الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمس (الأحد) الأمير خالد بن سلمان في قصر الشاطئ في أبوظبي، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها. ونقل خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة. فيما حمّل ولي عهد أبوظبي، الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وتمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. حضر اللقاء مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي.



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