شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص موقع لإنشاء «مدرسة قيادة» للجنسين في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

خصصت بلدية خميس مشيط قطعة أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة لتعليم قيادة السيارات للجنسين، ضمن عدّة عقود استثمارية وقَّعها رئيس البلدية المُكلَّف سليمان عبدالله الشهراني، خلال الربع الثالث من العام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 9.588.305 ريالات.

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم البلدية بدر آل خويلد القرني، فإن المشروع هو الأول من نوعة على مستوى المنطقة، ويأتي من بين عدة عقود وقَّعتها البلدية واشتملت على أنشطة تجارية متنوعة منها الدعاية والإعلان، والأراضي التجارية، بالإضافة إلى محلات الخضار والفاكهة جنوبي المدينة.

من جهة أخرى، ذكر مدير عام الاستثمارات بالبلدية سعد الخماش، أن البلدية بصدد ترسية وتوقيع عدد من العقود الاستثمارية خلال الربع الرابع من العام 2019، حيث تم الإعلان عن عدد من الأراضي الاستثمارية في جميع أنحاء المحافظة، ويمكن الاطلاع والتقديم عليها من خلال تطبيق «فُرص».

وأشار الخماش إلى أن إدارة الاستثمارات تُرحِّب بجميع الآراء والمُقترحات الاستثمارية لدراستها والعمل على إدراجها ضمن مُنافسة عامة يستفيد منها أبناء وبنات الوطن.